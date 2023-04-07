У Словаччині росіян підозрюють в умисному пошкодженні винищувачів МіГ-29 для України

Російські технічні фахівці могли умисно пошкодити винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина передала Україні.

Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише видання Euractiv.

«Вони могли літати, але це не означає, що вони також були здатні битися. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до вильоту, привезли запчастини та оглянули літаки», — розповів міністр.

За його словами, несправності могли бути навмисно спричинені російськими техніками, які минулого року перебували на авіабазі Сліач у Словаччині. Під час розслідування з’ясувалось, що у двигунах літака були деталі, до яких мали доступ словацькі техніки, а також були й деталі, до яких мали доступ лише російські техніки.

«Дефекти з’явилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни», — сказав Надь.

Попри те, що розслідування не довело навмисних ушкоджень, як відзначив Надь, Міністерство оборони «відчуло втрату довіри до російських техніків у Сліачі, тому що помилки продовжували з’являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.