Для успішного контрнаступу Україні потрібна перевага в повітрі — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські сили мають завоювати перевагу в небі для успішного контрнаступу.

Про це він розповів на брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ».

«…без переваги в повітрі проводити наступальні дії під вогнем ворожої авіації доволі складно. На сьогодні ворог продовжує атаки на суходолі, з повітря, маю на увазі керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння з кораблів…Казати, що вже має відбутися контрнаступ без посилення саме нашого панування в повітрі, навряд чи можливо», — зазначив Ігнат.

Він додав, що Україна чекає на рішення про передачу багатоцільових літаків покоління 4+, зокрема, F-16. Українські пілоти відвідували США для тестування їхніх можливостей керувати такими бортами. Як заявив Ігант, на підготовку знадобиться менше часу, ніж пів року, як раніше було заявлено.

Нещодавно речник повідомляв, що винищувачі МіГ-29, отримані від Словаччини та Польщі, посилили Повітряні сили ЗСУ, але кардинально не змінили ситуацію.

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