У головному художньому музеї Естонії відкрилася виставка українського авангардного мистецтва

У четвер у Художньому музеї Kumu (Таллінн) відкрилася виставка “Футуромарення. Україна та авангард”, де представлені новаторські мистецькі бачення майбутнього, що народжувалися в Україні у 1910-х – 1920-х роках.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Колекція українського авангарду, привезена до Таллінна, – це частина величезної виставки, проведеної два роки тому в київському художньому центрі Арсенал. Там було понад 500 експонатів із зібрань українських музеїв, архівів та приватних колекцій. Вже тоді вона справила величезне враження на працівників музею Kumu.

Директорка KUMU Каді Поллі зазначила, що та виставка багато в чому стала відкриттям, бо «серед тих, хто відомі нам як російські авангардисти, багато художників українського походження, які цінували українське народне мистецтво». «Я дізналася, що виставка завершилася, і ми запитали у Києва, чи можна привезти цю експозицію до нас І це вдалося, на виставці представлені роботи, привезені з багатьох київських, українських музеїв, І те, що всі вони – із зони бойових дій, і вдалося це здійснити – такого досвіду у Kumu ще не було», – сказала Поллі.

Твори, що увійшли до експозиції – радикальні мрії про майбутнє в живописі та кіномистецтві, сценографії, архітектурі та літературі Олександри Екстер, Давида Бурлюка, Василя Єрмілова та багатьох інших видатних авторів – надійшли з музеїв, які продовжують свою роботу і під час війни.