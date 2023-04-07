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Фільм «Памфір» здобув нагороду на кінофестивалі у Клівленді

07.04.2023

Фільм «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Картина отримала нагороду в категорії «Фільми з Центральної та Східної Європи» і грошову винагороду $10 000”, – йдеться в повідомленні.

Події фільму розгортаються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Головний герой Леонід на прізвисько Памфір, контрабандист у минулому, обрав чесне життя та роботу заробітчанина у Європі. Після тривалої відсутності він повертається додому, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї має побічну дію і змушує головного героя звернути на ризикований шлях з незворотними наслідками.

Фільм профінансувало Держкіно, Український культурний фонд, Польський інститут кіно та французький CNC. Також картину підтримали найвідоміші європейські фонди.

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