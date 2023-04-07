Кабінет міністрів призначив Руслана Кравченка головою Київської ОВА

Руслан Кравченко став новим головою Київської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.

Руслан Кравченко очолює Бучанську окружну прокуратуру та брав участь у конкурсі на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у 2023 році. Також він відомий тим, що вів справу про держзраду експрезидента Віктора Януковича.

Кравченко нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (23 серпня 2022) «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку».

Попереднього очільника адміністрації Олексія Кулебу звільнили 24 січня і призначили заступником керівника Офісу президента.

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