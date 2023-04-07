Росія випустила по Україні майже 5000 ракет на $16 млрд. 

З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники випустили по території України близько 4750 ракет різної дальності.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Forbes.

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“Перевага Росії в наявності ракет великої й середньої дальності була однією з основних. ЗСУ на початку війни були обмежені дальністю старих радянських комплексів “Точка–У” (120 км), РФ у цей час могла обстрілювати всю територію України та мала в запасі тисячі ракет”, – йдеться в повідомленні.

Але з 24 лютого Росія використала майже всі ракети “Калібр” і Х555/101. Тому російські військові, ймовірно, почали застосовувати більш дорогі ракети Х–47 “Кинджал”.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на 3 січня 2023 року РФ мала тільки 59 ракет “Калібр”. ВПК Росії щомісяця виготовляє близько 15 ракет “Калібр”. Приблизно стільки ж Москва зараз використовує для ударів по Україні (44 ракети за період з 3 січня по 30 березня). За 13 місяців великої війни також колосально (на понад 90%) “схуд” запас російських ракет Х555/101.

“Масштаб російських проблем підтверджує статистика – останні місяці інтенсивність обстрілів різко зменшилася, ймовірно, складнощів із виготовленням нових ракет додалося через санкції на електронні компоненти. Проте в Росії все ще залишаються тисячі ракет малої дальності типу С-300, які бʼють на відстань до 200 км та руйнують прифронтові міста”, – пише видання.

У Forbes зазначають, що Росія здатна виготовляти лише близько 50 далекобійних ракет на місяць. А для того, щоб накопичити запас, загарбникам необхідно зменшити кількість обстрілів. Тому, ймовірно, влітку окупанти обмежать використання ракет, щоб створити запас на наступну зиму. Або взагалі відмовляться від ідеї вражати українську енергетичну інфраструктуру та змінить тактику ракетних обстрілів, обравши нові пріоритети.

“Від початку великої війни Росія застосувала для обстрілів України близько 2475 ракет великої дальності загальною вартістю $12,5 млрд та близько 2300 ракет малої дальності на суму $3,5 млрд”, – підрахували у Forbes.

Видання зазначає, що США для бомбардування Іраку в 2003 році використали ракет приблизно на $1 млрд. Майже стільки було витрачено на ракетний удар по Іраку в 1991 році, під час проведення операції “Буря в пустелі”. На боротьбу проти “Ісламської держави” в Сирії та Іраку США витрачали близько $10 млн на день для ракетних та авіаційних ударів. Це в чотири рази менше, ніж середні витрати РФ.

“Таким чином, обстріли України стали однією з найдорожчих ракетних кампаній в сучасній історії. Але на відміну від операцій США та союзників вони не дали відчутної переваги для РФ на полі бою та не стали ефективними для руйнування економіки України”, – резюмували у Forbes.