Окупанти викрали чотирьох працівників Запорізької АЕС — «Енергоатом»

6 квітня окупанти в масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та викрали чотирьох працівників станції.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Працівників служби фізичного захисту станції вивезли в невідомому напрямку. Як зазначили в «Енергоатомі», їх вважали лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС. Серед затриманих був і заступник «начальника» служби Марк Волков, який сприяв діяльності загарбників. При цьому російських паспортів у затриманих не знайшли.

«Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук «неблагонадійних» посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів», — підсумували в «Енергоатомі».

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