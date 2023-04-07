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Війну треба закінчити якнайшвидше, – глава МЗС Туреччини

07.04.2023

Туреччина виступає за якнайшвидше завершення війни Росії з Україною на основі переговорів і готова підтримати цей процес.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українські новини.

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За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після переговорів з міністром країни-агресора Сергієм Лавровим в Анкарі зазначив, що на зустрічі йшлося про регіональні питання, серед яких Україна залишається серйозною проблемою. 

“Ми заявили, що війна має бути закінчена переговорами якнайшвидше, і ми повторили, що ми, як Туреччина, готові надати найкращу підтримку (у цьому процесі. – Ред.)”, – сказав Чавушоглу.

За словами міністра, Туреччина активно контактує з обома сторонами, щоб просунути діалог. 

Чавушоглу додав, що Анкара також підтримує кроки щодо продовження “зернової угоди”.

“Ми надаємо важливого значення продовженню угоди. Ця світова криза особливо важлива для зменшення проблеми, з якою стикається кожне домогосподарство у світі”, – зазначив він.

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