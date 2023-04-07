Кіпр надасть Україні технічну допомогу з розмінування, – Міноборони

Кіпр надасть Україні технічний вишкіл з розмінування в рамках гуманітарної допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Reuters.

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“Ми розмістимо персонал, який займатиметься розмінуванням і виявленням мін”, – заявив міністр оборони Кіпру Міхаліс Георгаллас.

Зазначається, що група з приблизно 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання в останній тиждень квітня.

Міністр оборони України Олексій Резніков, який сьогодні перебуває з візитом на Кіпрі, збирається оглянути райони, де відбуватиметься навчання.