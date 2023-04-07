На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон на Закарпатті.

Про це повідомили в ДПСУ.

У результаті слідчих дій затримали трьох фігурантів, які намагались перевезти в Словаччину п’ятьох громадян. Їх спіймали «на гарячому» в процесі розрахунку за послуги.

Перевізниками виявились мешканці Закарпаття, які шукали «клієнтів» у всіх регіонах України та переправляли їх до Угорщини, Румунії та Словаччини.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, яку організував поліцейський.

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