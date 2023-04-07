“Десять концертів за день”: Коля Сєрга про ефективність роботи Культурного десанту на фронті

Нещодавно, у межах «Культурного десанту» було проведено десять концертів за день. Три групи митців виступали паралельно перед різними військовими підрозділами на різних напрямках фронту. До концертів на Донеччині доєдналися відомі українські діячі культури — Данило Борисович Яневський та Лесь Подерв’янський. Додамо, що метою руху митців «Культурного десанту» є коригування морально-психологічного стану і підняття бойового духу українських воїнів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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«Вчора був не простий і потужний день. Стільки важливих діячів культури доєднались до виступів «Культурного десанту». Серед них Данило Борисович Яневський та Лесь Подерв’янський. Можу сказати, що Лесь Подерв’янський — це легенда та Митець з великої букви. Його слово завжди влучне, він багато дивиться, мало говорить, але якщо щось скаже то це одразу стає афоризмом», — коментує засновник «Культурного десанту» Коля Сєрга.

Приїхавши на Донеччину, команди розділилися — Лесь Подерв’янський поїхав до 59-ї бригади. Під час концерту він прочитав кілька оповідань, підписав книжки хлопцям та зробив з ними фото. Опісля, Лесь Подерв’янський разом з командою поїхали на концерт до стрілецької роти, а фінальний виступ відбувся у танкістів. Також концерт провели в підрозділі Мадяра. Він провів екскурсію по гнізду птахів Мадяра, познайомив з командою та зі своєю неймовірною дружиною Наталкою, яка є крилами птахів Мадяра.

Друга група – Данило Борисович Яневський і його команда, працювала паралельно з першою і їздила на інші виступи. Заходи відбулись у форматі лекції, де Данило Яневський розповів, як та за що ми воюємо, розкрив справжню історію України. Перший концерт групи проходив у Покровську. Після цього Данило Борисович поїхав до реактивників, які працюють на градах. Там також була крута лекція, а потім ще й зав’язалося спілкування з паном Майором, який ставив питання і завдяки цьому комунікація з аудиторією була глибшою та інформативнішою.

Також паралельно зі згаданими концертами працювала третя група «Культурного десанту». Вони відіграли під Бахмутом два виступи в 30-ї бригади. На першому концерті були Павло Вишебаба, Пташка, Мойсей Бондаренко, бандуристка Вікулетка Деркач і Валерій Дзех — Лялькар. Після відбувся фінальний концерт, на якому виступили Коля Сєрга, Мойсей, Вікулетка Деркач та Валерій Дзех.

«В нас немає можливості збирати велику кількість людей в одному місці. Бо це небезпечно. Тому ми їдемо на позиції. Зазвичай на концерті від десяти до п’ятдесяти воїнів. Саме тому ми намагаємося провести якомога більше концертів. Щоб надати культурну допомогу максимальній кількості людей.», — ділиться Коля Сєрга.