СБУ повідомила про підозру російському священнику-блогеру Андрію Ткачову

СБУ повідомила про підозру російському священнику-блогеру РПЦ Андрію Ткачову, який закликав російських військових вбивати українців.

Протоієрей російської православної церкви з 2013 року працював керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі «Київська Русь». Тоді ж почав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи.

Згодом він переїхав до Москви, а на початку вторгнення 2022 року публічно підтримав російських окупантів. На його канали у месенджері Telegram та відеохостингу YouTube підписалися майже 1,3 млн користувачів. Там він публікує свої «проповіді», в яких закликає росіян вбивати мирних жителів України.

Відомо, що служитель РПЦ навіть пропонував наносити релігійні написи на снаряди, які використовують для ракетних ударів по українських містах. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також СБУ повідомила про підозру «політологу» Олександру Лазарєву, який переховується у Криму та допомагає агресору у війні проти України.

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