У Бериславі під обстріл потрапила бригада медиків, які їхали до пораненої жінки

У місті Берислав на Херсонщині під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Медики прямували до жінки, яка була поранена у своєму будинку, однак самі опинились під ударами снарядів. Автівку «швидкої» зачепили уламки, два фельдшери зазнали поранень. На місце події виїхали екстрені служби.
Цього ж дня у Бериславському районі від артобстрілу загинув чоловік.
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