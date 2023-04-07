У Бериславі під обстріл потрапила бригада медиків, які їхали до пораненої жінки

У місті Берислав на Херсонщині під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Медики прямували до жінки, яка була поранена у своєму будинку, однак самі опинились під ударами снарядів. Автівку «швидкої» зачепили уламки, два фельдшери зазнали поранень. На місце події виїхали екстрені служби.

Цього ж дня у Бериславському районі від артобстрілу загинув чоловік.

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