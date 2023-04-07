Фермери в Румунії блокують дороги на знак протесту проти дешевого українського зерна

В Румунії фермери блокують контрольно-пропускні пункти, протестуючи проти потоку дешевого українського зерна в країну.

Про це повідомляє Reuters.

Серед агропідриємців зростає невдоволення, оскільки зерно з України, звільнене від мит до червня 2024 року, завдало їм збитків. Протестують не тільки фермери в Румунії, а й у Польщі, де міністр сільського господарства подав у відставку.

У Бухаресті 7 квітня близько 200 фермерів протестували біля штаб-квартири Єврокомісії, несучи плакати з написами «Ми поважали правила ЄС, але ЄС нас проігнорував» та іншими.

«Ми говоримо про недобросовісну конкуренцію в європейській спільноті. Я знаю, що нашим українським колегам також треба продавати, але це недобросовісна конкуренція», — сказав Ніку Василє, голова ліги румунських асоціацій сільськогосподарських виробників.

За попередніми оцінками, фермери з Польші, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини сукупно втратили $455 млн через притік дешевого українського зерна.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.