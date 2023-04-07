Україна відновлює експорт електроенергії — Міненергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко підписав документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

«Енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», — зазначив міністр.

Експорт буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації.

Дозволена потужність для експорту становить 400 МВт, однак що фактичні обсяги можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Нагадаємо, Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.