8 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 8 квітня

Сьогодні — День народження Будди. Святкується в багатьох країнах Східної Азії, де поширений буддизм. Зокрема, в Японії з цього приводу проводять Фестиваль квітів.

Також сьогодні Міжнародний день ромів.

Яке релігійне свято 8 квітня

Сьогодні православна церква відзначає Собор архангела Гавриїла.

Гавриїл — один з семи святих архангелів, керівник херувимів, що оточують Божий Престол. Він вважається Божим вісником та посланцем, що оголошує про важливі події на землі. Саме Гавриїл приніс благу вість Діві Марії про те, що вона народить Сина Божого.

Вважається покровителем дипломатів, посланців, миротворців.

День ангела 8 квітня

Іменини в цей день святкують Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Кіндрат, Віра, Марія.

Які історичні події стались 8 квітня

1513 — іспанський мореплавець Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії.

1548 — Перу проголошено територією Іспанії.

1767 — королівство Аютія (Таїланд) впало під тиском бірманських загарбників.

1820 — на грецькому острові Мілос селянин знайшов статую, яку назвуть Венера Мілоська.

1847 — в Києві заарештували поета Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського товариства.

1904 — Велика Британія і Франція підписали угоду, названу «Сердечною угодою», що поклала край майже тисячолітній історію конфліктів між двома націями.

1919 — більшовики проголосили Україну радянською республікою.

1962 — на референдумі французи схвалили Евіанські угоди, що надавали незалежність Алжиру.

1966 — Леонід Брежнєв обраний генеральним секретарем ЦК КПРС.

1971 — в Лондоні відбувся перший Всесвітній конгрес ромів.

1986 — радянський лідер Михайло Горбачов ід час візиту в Тольятті вперше ужив слово «перебудова».

1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.

1990 — розпочався показ серіалу «Твін Пікс».

1999 — Уряд Югославії оголосив про припинення бойових дій в Косово.

2005 — відбулась церемонія похорону Папи Римського Івана Павла II. Її вважають наймасовішою церемоніальною подією в історії людства — на ній були присутні 300 тис. осіб.

2022 — російські окупанти обстріляли вокзал Краматорська — 53 загиблих.

Хто народився 8 квітня

1460 — Понсе де Леон, іспанський мандрівник.

1605 — Філіп IV Красивий, король Іспанії та Португалії.

1692 — Джузеппе Тартіні, італійський скрипаль та композитор.

1817 — Шарль Браун-Секард , французький фізіолог, піонер ендокринології.

1938 — Кофі Аннан, генеральний секретар ООН (1997—2006).

1982 — Геннадій Головкін, казахстанський боксер-професіонал, чемпіон світу в середній вазі.

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