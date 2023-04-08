Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 квітня

За минулу добу українські військові знищили 570 окупантів, літак та три танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 8 квітня орієнтовно склали:

особового складу — близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,

танків — 3636 (+3) од,

бойових броньованих машин — 7020 (+4) од,

артилерійських систем — 2727 (+5) од,

РСЗВ — 533 (+0) од,

засоби ППО — 282 (+1) од,

літаків — 307 (+1) од,

гелікоптерів — 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од,

спеціальна техніка — 304 (+0).

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