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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 квітня

08.04.2023

За минулу добу українські військові знищили 570 окупантів, літак та три танки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 8 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків — 3636 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 7020 (+4) од,
  • артилерійських систем — 2727 (+5) од,
  • РСЗВ — 533 (+0) од,
  • засоби ППО — 282 (+1) од,
  • літаків — 307 (+1) од,
  • гелікоптерів — 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од,
  • спеціальна техніка — 304 (+0).

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