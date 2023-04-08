Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 квітня

За минулу добу українські військові знищили 570 окупантів, літак та три танки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 8 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
- танків — 3636 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7020 (+4) од,
- артилерійських систем — 2727 (+5) од,
- РСЗВ — 533 (+0) од,
- засоби ППО — 282 (+1) од,
- літаків — 307 (+1) од,
- гелікоптерів — 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка — 304 (+0).
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