Витік документів США посилив страх рф перед контрнаступом України — ISW

У російському інформаційному просторі є страх перед майбутнім контрнаступом українських військових.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначають, що воєнні блогери рф висловили занепокоєнням після витоку у соцмережі секретних військових документів, у яких було описано плани США та НАТО щодо нарощування можливостей ЗСУ перед контрнаступом.

У них наводять графіки очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів, перелік українських військових частин, обладнання та графік навчання на січень–квітень. Але конкретні бойові плани — дата, час та напрямки контрнаступу України — у документах не наводяться.

«Незалежно від правдивості витоку документів реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times підкреслює страх перед можливими українськими контрнаступами, що пронизує російський провійськовий інформаційний простір», — кажуть аналітики ISW.

Вони вважають, що стаття показала паніку в інфопросторі росіян, а так звані «воєнкори» все частіше переглядають свої оцінки щодо ситуації на фронті, здатність їх прогнозування, а також спекуляцій щодо потенційних контрнаступів України.

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