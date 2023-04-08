Окупанти випустили по Херсонщині майже 400 снарядів

За минулу добу, 7 квітня, росіяни 71 раз обстріляли населені пункти Херсонської області.

Ворог випустив 397 снарядів з мінометів, артилерії, танків та авіації, повідомили у Херсонській ОВА.

По житлових кварталах регіону окупанти поцілили 17 разів . Постраждали багатоквартирні будинки, торгівельний об’єкт, є «прильоти» на територію та у будівлю дитячого садочка у місті Берислав.

Через ворожі атаки по Херсонщині поранення різного ступеня тяжкості отримали восьмеро людей, двоє з них — діти.

Раніше повідомляли, що у Бериславі під обстріл потрапила бригада медиків, які їхали до пораненої жінки. Автівку «швидкої» зачепили уламки, два фельдшери зазнали поранень.

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