У жовтні українська армія здійснила невдалу спробу повернути ЗАЕС — The Times

У жовтні 2022 року українські військові спробували звільнити Запорізьку ЗАЕС від росіян, але операція зазнала невдачі.

Про це пише The Times з посиланням на джерела серед українських українському спецназівців, розвідників та ВМС.

В окупаційних адміністраціях та у міноборони рф раніше повідомляли про невдалу спробу Сил оборони, проте офіційно в Україні це не визнавали.

За даними видання, близько 600 українських військових почали наступати у ніч на 19 жовтня. Бійці на 30 катерах із великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 і протитанковими засобами спробували висадитися на лівий берег Дніпра.

«Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це є атомна станція», — розповів співрозмовник серед військових.

Джерело зазначило, що ЗСУ не очікувало такого сильного опору з боку окупантів. Зазначають, що росіяни побудували дуже щільну оборону, все замінували. Коли українські військові почали наближатися до берега, окупанти підтягнули танки й артилерію і почали обстрілювати по на воді.

Військові почали обстрілювати позиції загарбників з HIMARS, поки спецназ перепливав Дніпро. Але до берега вдалося дістатися тільки невеликій групі бійців, які відступили після тригодинної перестрілки на околиці Енергодара.

Як пише видання, силовий штурм ЗАЕС з високою імовірністю може призвести до витоку радіації. Тому, на думку гендиректора «Енергоатому» Петра Котіна, деокупувати станцію вдасться, коли ЗСУ відвоюють території у бік Криму та Мелітополя.

«Це єдиний варіант без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно робити такі речі поруч із ядерними матеріалами», — зауважив Котін.

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