Журналіст Bellingcat назвав першоджерело витоку документів США

Перші зливи секретних документів США та НАТО в тому числі про український контрнаступ вперше з’явилися у соцмережах ще на початку березня.

Про це повідомив аналітик Bellingcat Арік Толер у своєму Twitter.

Він знайшов перші дані з цих витоків на платформі Discord, яка популярна серед геймерів. Журналіст зазначає, що наразі найбільш ранню публікацію документів він виявив сервері під назвою WowMao, які опублікував користувач Lucca 1 та 2 березня.

Джерело опублікувало в тому числі 31 документ, пов’язаний з Україною. Сам розслідувач знайшов 54 документи, у який йдеться також і про Китай та ІДІЛ. Зі слів інших користувачів, з початку січня 2023 року аккаунт Lucca загалом поширив 107 секретних документів.

March 1st, the mother load https://t.co/bmrMu3OxXs

— Aric Toler (@AricToler) April 7, 2023

Водночас сам Lucca стверджує, першоджерело — не він, користувач побачив документи на іншому сервері Discord. Але зараз цей сервіс видалений.

Нагадаємо про перший витік секретних документів про контрнаступ ЗСУ стало відомо цього тижня, Пентагон уже почав розслідувати, хто може стояти за цим. Сьогодні, 8 квітня, The New York Times заявило про злив інформації про секрети американської безпеки щодо Близького Сходу та Китаю та ситуацією з тероризмом.

У ISW вважають, що документи посилили страх росіян перед українським контрнаступом.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.