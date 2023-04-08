У Києві та Закарпатській області СБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації (фото)

Служба безпеки викрила ще три схеми ухилення чоловіків від мобілізації у Києві та на Закарпатті.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисники пропонували військовозобов’язаним підроблені документи та уникнути призову шляхом нелегального перетину кордону. «Послуги» у залежності від терміновості коштували від $3 до 6 тис.

Співробітники СБУ своєчасно викрили оборудки і тим самим не допустили втечі від мобілізації сотні «ухилянтів».

У Києві правоохоронці виявили ще дві злочинні схеми. Одну з них організував голова ВЛК одного із районів столиці. Ділок за гроші робив військовозобов’язаним фейкові документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я. Йому оголосили підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Ще одну схему у Києві організував очільник однієї із «благодійних» організацій. Він пропонував чоловікам виїхати за кордон під виглядом водія гуманітарних перевезень. Спільницю «волонтера» правоохоронці викрили ще у грудні 2022 року.

На Закарпатті втечу за кордон організував місцевий адвокат та власниця готелю, яка шукала охочих виїхати з України. Фігуранти пропонували приховано переправити чоловіків до країн Євросоюзу поза пунктами пропуску. Зловмисникам повідомили про підозру за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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