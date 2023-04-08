Росіяни почали виготовляти нові 1,5-тонні авіабомби — Ігнат

У росії почали виготовляти новий вид керованих авіаційних бомб вагою 1,5-тонни.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, нещодавно очільник міноборони рф Шойгу відвідував підприємства, що виготовляють такі бомби. Ігнат припускає, що до них, як і до авіабомб 500 кг, теж додаватимуть крила та GPS-навігацію.

Він зауважив, що наразі українські військові не мають чим збивати російські авіабомби. Ігнат пояснив, що окупанти застосовують їх дистанційно та з дистанції понад 50 кілометрів і з-за лінії фронту чи кордону. Так, немає можливості діставати саме літаки, які їх запускають.

«Півторатонні бомби — це вже втричі більша потужність. Ще раз наголошую, що потрібні засоби, які можуть протистояти. Це системи Patriot, Samp-t із наземних. А найкраще — сучасні літаки F-16 або інші покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на дальніх підступах», — сказав Ігнат.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.