У росії заявили про нібито підготовку хімічної атаки на Сумську область

У Міноборони росії заявили про нібито підготовку хімічної атаки по Сумській області. У провокаціях росіяни звинувачують ЗСУ.

Росіяни нафантазували, що так звана «атака» нібито готується «під керівництвом Офісу президента України». І нібито направлена на «дискредитацію російської федерації на міжнародній арені».

Міноборони рф вигадало, що українська армія нібито планує інсценувати «провокацію-обстріл із застосуванням отруйних речовин», щоб потім звинуватити у злочині росію на трибуні Радбезу ООН й «задокументувати» застосування російськими збройними силами «хімічної зброї».

«Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку «передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами», — йдеться в заяві.

Зазначимо, традиційно такі повідомлення країна-агресор поширює напередодні того, коли сама планує влаштувати ті чи інші провокації.

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