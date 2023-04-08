Близько 500 господарств Сумщини отримають допомогу від ООН

Сумщина отримала допомогу від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Це цільова допомога для фермерів, які мають до 500 га землі. Таким аграріям надають безоплатно насіння ярих культур.

Про це інформує Amazing Ukrainе.

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Дві тонни посівного ячменю ярого отримали Андрій та Михайло Щербані. Вони близько 20 років ведуть господарство на Шосткинщині. Подібну допомогу отримали вперше.

“Як для нашого маленького господарства, то результативна допомога. В нас невеликі обсяги землі, 40 гектарів”, — розповів Андрій Щербань, голова фермерського господарства з Шостки.

Отриманим насінням планують засіяти майже 10 гектарів землі.

За словами голови Асоціації фермерів області Олександра Шафороста, майже 500 господарств на Сумщині безоплатно отримають насіння ярих культур: “Це допомога цільова для фермерів, які мають до 500 гектарів землі. В деяких програмах до 200 гектарів землі. Таких програм багато”.