Івано-Франківські рятувальники отримали допомогу від Опольського воєводства для облаштування класу безпеки

Делегація рятувальників із робочим візитом відвідала Опольське воєводство Республіки Польща. Маршалик воєводства Анджей Була передав нашим рятувальникам обладнання та будівельні матеріали для облаштування класу безпеки, створення якого планується на базі головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Як передає Amazing Ukrainе, про це йдеться на сторінці ДСНС України у фейсбуці.

Зазначається, що до збору цього обладнання та матеріалів долучилося 17 місцевих фірм.

Маршалика Опольського воєводства зацікавила робота щодо створення та функціонування таких класів в Україні, тому він запропонував створення аналогічних класів в Ополе, на базі місцевих бібліотек.

Делегація з Прикарпаття також зустрілася з почесним консулом України в Ополе Іреною Пордзік, а ще відвідала Воєводську команду Державної пожежної служби в Ополе.

Прикарпатські рятувальники висловлюють подяку польським друзям, представникам фірм з Опольського воєводства та всім, хто долучився до реалізації проєкту «Клас безпеки» на Івано-Франківщині.