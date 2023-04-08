Одеса отримала допомогу від USAID

Прискореними темпами продовжується робота з підготовки до наступного опалювального сезону. Місто отримало пакет допомоги від міжнародних партнерів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Одним з ключових питань є ремонт та технічне обслуговування тепломереж. В цьому плані допомогу місту надає USAID Проєкт енергетичної безпеки, який недавно доставив на склад КП “ТМО” 182 одиниці запірної арматури різних діаметрів.

Це не перша допомога USAID Проєкту енергетичної безпеки. У січні цього року місто отримало 102 сталеві засувки діаметром від 150 мм, які були використані під час опалювального періоду. В момент найважчої зими в історії, ця допомога була дуже суттєвою та відчутною.