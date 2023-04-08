У Естонії запустили програму для безкоштовного протезування українців

Український благодійний фонд “BGV” спільно з урядом Естонії запустили спільну програму для безкоштовного протезування, а також реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій в Україні.

Як передає Amazing Ukrainе, про це повідомляє пресслужба фонду.

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Протезування українців, переважно військових, здійснюється в Таллінні, у лікарні Ida-Tallinna Keskhaigla (Східно-Талліннська центральна клінічна лікарня).

У рамках програми пацієнтам виготовляють та встановлюють надсучасні біонічні електронні протези, які регулюються індивідуально під потреби конкретного користувача, що забезпечує повну симетрію і природність ходи (при протезуванні нижніх кінцівок). Такі протези обладнані амортизаторами та низкою рухомих елементів для підвищеної фізичної активності, а також мають спеціальний мобільний додаток, який дає можливість перемикатися з ходьби на різноманітні спортивні режими, забезпечуючи таким чином високий комфорт використання і рівень рухової активності. Вартість одного такого протеза сягає 70-80 тисяч євро.

“Для нас дуже важливо допомагати та підтримувати Україну. У співпраці з українцями ми розпочали наш проєкт для надання послуг із реабілітації та протезування людей, які втратили кінцівки через травми. І наразі ми вже працюємо над наступними проектами, щоб розширити масштаби співпраці з Україною”, — наголосила віце-канцлерка з питань охорони здоров’я Міністерства соціальної політики Естонії Хейді Аласеп.

У рамках програми протези вже отримали два українці, які у березні повернулися з Естонії в Україну і продовжують реабілітацію на базі вітчизняних медичних закладів. Першими учасниками програми стали Тарас Винарчик, аеророзвідник 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки, який втратив ногу у серпні під час виконання завдання з корегування артилерії за допомогою дрона та Олександр Горохівський з Чернігівщини, який втратив кінцівку під час облоги Чернігова, отримавши вогнепальне поранення з ускладненням.

Для українців протезування у рамках програми є повністю безкоштовним: виготовлення, встановлення, реабілітація в Східно-Талліннській центральній лікарні та логістичні витрати беруть на себе ініціатори проекту. До кінця року партнери у співпраці планують організувати протезування для 20 українських військових та цивільних, які втратили кінцівки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.