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Новий пакет військової допомоги Україні сягне 41 млн євро — Міністр оборони Литви

08.04.2023

Литва готує черговий пакет військової допомоги для України.

Як передає Amazing Ukrainе, про це заявив Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у Тwitter.

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Новий пакет військової допомоги від Литви Україні оцінюється у майже 41 мільйон євро.

«Новий пакет складатиметься з обладнання, нових надходжень та внесків у міжнародні фонди», — повідомив Арвідас Анусаускас.

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