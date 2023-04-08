Новий пакет військової допомоги Україні сягне 41 млн євро — Міністр оборони Литви

Литва готує черговий пакет військової допомоги для України.
Як передає Amazing Ukrainе, про це заявив Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у Тwitter.
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Новий пакет військової допомоги від Литви Україні оцінюється у майже 41 мільйон євро.
«Новий пакет складатиметься з обладнання, нових надходжень та внесків у міжнародні фонди», — повідомив Арвідас Анусаускас.
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