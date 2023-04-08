Окупанти обстріляли Запорізьку область: двоє людей постраждало, зруйновано підприємство

У суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак постраждало дві людини.

Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.

«Близько 10:30 військовослужбовці РФ здійснили удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків віком 56 та 67 років», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна.

«Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилегла територія», — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 7 квітня окупанти обстріляли деокуповану територію Херсонської області.

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