На Одещині чоловік намагався вивезти з України мощі та церковне приладдя — ДПСУ (фото, відео)

На пункті пропуску «Табаки» затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80-ти святих та інші церковні речі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Під час огляду кабіни вантажівки «Volvo» охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой.

З’ясувалося, що громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси повинен був перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці у місто Вулканешти (Молдова). Через недбале перевезення мощі повипадали зі своїх місць.

За фактом виявлення злочину, передбаченого ст. 201 ККУ «Контрабанда» прикордонники повідомили СБУ та підрозділ Національної поліції. За результатами проведених спільних заходів зі співробітниками правоохоронних органів предмети церковного начиння вилучили, відкрили кримінальне провадження.

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