Україна повернула ще 31 дитину, викрадену росією з окупованих територій

У суботу, 8 квітня, в Україну повернули 31 українську дитину, яку росія викрала з окупованих територій.

Про це заявив директор благодійного фонду Save Ukraine, Уповноважений президента з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба

«Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ», — розповів Кулеба.

Він додав, що з кожною місією «кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується».

Нагадаємо, наприкінці березня Національне інформаційне бюро при Міністерстві реінтеграції України повідомило, що незаконно депортованими росією вважаються понад 19 тис. українських дітей.

Нагадаємо, наприкінці лютого до нового пакету санкцій ЄС потрапили відповідальні за депортацію українських дітей.

2 квітня Ірина Верещук, віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявила, що відомо про 4396 дітей-сиріт, яких незаконно вивезли на територію росії чи на тимчасово окуповану територію. Україна вимагає повернути їх та передала росії пойменний список цих дітей.

Раніше СБУ викрила групу українських дітей, якою керувала ФСБ росії.

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