На Херсонщині окупанти вигадали нову схему, аби змусити жителів отримати російський паспорт

На Херсонщині окупанти вигадали нову схему, аби змусити жителів отримати російські паспорти. Людям обіцяють, що вони отримають державні житлові сертифікати в рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформаційна кампанія, спрямована на те, що херсонці укладуть угоду для заселення у нові квартири в інших регіонах рф. Середня сума такого сертифіката має покривати вартість житла у Ставрополі чи Краснодарі.

У ЦНС зазначають, що темпи паспортизації низькі й така агітація наврядчи допоможе виконати план, який поставила перед колаборантами рф.

Раніше повідомлялось, що на відбудову зруйнованого росіянами Маріуполя знадобиться 5-8 років.

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