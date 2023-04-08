9 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 9 квітня

У неділю, 9 квітня, Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми, Всесвітній день антикваріату, День фінської мови і день добрих справ.

Яке релігійне свято 9 квітня

9 квітня християни східного обряду відзначають велике свято — Вхід Господній в Єрусалим, Вербна неділя 2023. Це останній день перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст. Щороку воно випадає на різні числа і святкується за тиждень до Великодня.Також сьогодні — день пам’яті Іоанна Прозорливого і Матрони Солунської.

У неділю, 9 квітня, християни західного обряду відзначають Великдень. Це одне з найважливіших католицьких свят поряд з Різдвом Христовим. Віруючі західного обряду мають особливі великодні традиції, які відрізняються від православних. Але є і загальні традиції — відвідування богослужіння і фарбування яєць.

День ангела 9 квітня

Іменини в цей день святкують Мефодій, Мануїл, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона.

Які історичні події стались 9 квітня

193 — Септимій Север був проголошений Римським імператором;

1553 — Шимун VIII Йоханнан Сулака посвячений на єпископа в Римі, що призвело до розколу Церкви Сходу та зародження Халдейської католицької церкви;

1667 — у Парижі відбувається перша у світі публічна мистецька виставка;

1860 — французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл робить перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві;

1865 — війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здаються об’єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США;

1930 — в Нью-Йорку вперше демонструють роботу відеотелефона;

1940 — німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії;

1963 — екс-прем’єр-міністр Британії Вінстон Черчилль стає першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США;

1966 — у Франції Софі Лорен виходить заміж за продюсера Карло Понті;

1966 — Ватикан скасовує Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть;

1969 — відбувається дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі «Спікізі»;

1977 — шведська група ABBA на тиждень очолює американський гітпарад з піснею «Dancing Queen»;

1983 — англійський гітпарад очолив Девід Боуї з піснею «Let’s Dance»;

1990 — у Львівській опері відбувається перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання;

1991 — у Львові засновують творче об’єднання Фонд Мазоха;

2003 — Європарламент схвалює вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії;

2003 — під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволодівають Багдадом; Саддам Хусейн починає переховуватися;

2005 — спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружиується із Каміллою Паркер-Боулз;

2015 — в Україні ухвалюють декомунізаційні закони.

Хто народився 9 квітня1911 — український живописець-монументаліст Степан Кириченко;

1926 — американський видавець, засновник журналу «Playboy» Г’ю Гефнер;

1933 — французький актор театру і кіно Жан-Поль Бельмондо

1984 — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Костянтин Мрочко

1990 рік – американська актриса Крістен Стюарт.

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