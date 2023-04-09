США, схоже, шпигують за керівництвом України, щоби краще знати про плани ЗСУ — NYT

Витік секретної інформації свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за росією, але й за Україною, щоб краще знати про військові плани Києва.

Про це пише New York Times.

«Дані розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України», — йдеться у матеріалі.

Видання відзначає, що США мають краще уявлення про російські військові операції, ніж про українські плани. Зокрема, «злиті документи» свідчить, що США проникнули майже до кожного російського безпекового відомства. Завдяки американців, знають про виснаження російської армії, цьому попереджають українців про ворожі удари і навіть конкретні цілі.

NYT вважає, що витік, ймовірно, може негативно вплинути на можливість США збирати інформацію в росії, а це завадить деяким діям української армії.

Крім того «злив» документів ускладнив відносини США з деякими союзниками, викликавши сумніви у здатності зберігати таємну інформацію.

У матеріалі зазначається, що обсяг викритих даних становить 100 сторінок, 50 з яких опрацювали журналісти NYT.

Нагадаємо, аналітки Bellingcat Арік Толер встановив, що «злиті» документи вперше опублікували ще на початку березня на платформі Discord, яка популярна серед геймерів. Проте лише за місяці ці дані помітили і вони стали масово ширитися у соцмережах.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.