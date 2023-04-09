Росія вдарила двома ракетами по приватному сектору Запоріжжя: двоє загиблих

У ніч на 9 квітня російські війська поцілили двома ракетами по приватному сектору Запоріжжя. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Внаслідок удар зруйновано один будинок і ще у десятках пошкоджено вікна та покрівлі.

Загинули дві людини — чоловік та 11-річна дівчина. Розбір завалів триває. За попередньою інформацією, в будинку проживало троє людей.

Також одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.