Зеленський може приїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може у травні відвідати німецький Аахен, де йому планують вручити премію Карла Великого. Про це пише Bild.

Премія Карла Великого вручається за внесок в об’єднання Європи. У 2023 році її вирішили надати Зеленському та українському народу.

«Український народ став жертвою невимовно жорстокої російської агресивної війни, яка суперечить міжнародному праву. Український народ на чолі зі своїм президентом Володимиром Зеленським захищає не тільки суверенітет своєї країни і життя своїх громадян, а й Європу і європейські цінності», — пояснювала рада директорів премії своє рішення, яке оголосила ще у грудні .

Вручення премії Карла Великого мало відбутися 18 травня, однак через поїздку Шольца на саміт G-7 до Японії, церемонію нагородження перенесли на вихідні перед цією датою.

Видання пише, що на церемонії нагородження в Аахені з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський також приїде, однак у разі початку у цей час контрнаступу він може виступити по відеозв’язку.

Нагадаємо, з початку війни Зеленський побував у США, Британії, Франції та Польщі.

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