Привітання з Вербною неділею 2023: картинки та вірші

За тиждень до Великодня святкують Вербну неділю. Гілки палестинської пальми, що символізують велику радість, тепер замінила верба, звідси і назва – Вербна (Пальмова) неділя.
2 квітня католики святкують Вхід Господній до Єрусалиму, або Вербну (Пальмову) неділю, а православні християни відзначають у 2023 році – 9 квітня.
Amazing Ukraine пропонує ознайомитись з чудовою підбіркою гарних привітань до свята.
Привітання Вербна неділя 2023Привітання Вербна неділя 2023
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Привітання з Вербною неділею 2023Привітання Вербна неділя
Вірші – Вербна неділя
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Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи,скоро свята Пасха!
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Привітання Вербна неділя 2023
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ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, гостенько миленька, вдар Україну вербою…
Щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною!
КВІТНА НЕДІЛЕНЬКО, Божа годинонько, дай нам усім благодаті…
Щоб процвітали і мудрість ще мали, щирі були і багаті!
ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, Господа дниненько, ллється молитва рікою…
Щоби нам жити й Великдень зустріти, бий нас на щастя вербою!
© Василь Руданський
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Привітання Вербна неділя 2023
Привітання Вербна неділя 2023
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Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
***
Привітання Вербна неділя, картинка – Amazing UkraineПривітання з вербною неділею 2023
Картинки з Вербною неділею Привітання з Вербною неділею 2023
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
Привітання Вербна неділя – Amazing UkraineПривітання Вербна неділя, картинка, листівка – Amazing UkraineПривітання Вербна неділя – Amazing Ukraine
Привітання з вербною неділею 2023Привітання Вербна неділя – Amazing UkraineПривітання Вербна неділя 2023Привітання Вербна неділя 2023
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
Привітання Вербна неділя – Amazing Ukraine
Привітання Вербна неділя 2023Привітання Вербна неділя, листівка – Amazing Ukraine
З вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди щирі і добріші!
Хай череда щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
Хай кожну промайнувшу мить
Осветить сонця ясний блиск,
А кожний промайнувший час
Хай стане радісним для Вас!
***
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
Привітання Вербна неділя, листівка – Amazing Ukraine
Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!
***
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
А твоїм близьким та діткам,
Щастя буде без кінця!
***
Привітання Вербна неділя, листівка
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.
Привітання Вербна неділя, картинка – Amazing Ukraine
Привітання в прозі з Вербною неділею 2023
***
Матусю, вітаю тебе зі святом – Вербною неділею! Бажаю тобі жіночого щастя і взаєморозуміння в сімейному житті, успіхів у всьому, до чого прагнеш, і багато радості! Будь завжди такою ж красивою та усміхненою, усмішка тобі до лиця!
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Дорогий тату, у цю Вербну неділю, велике християнське свято, хочу побажати, щоб у твоїй душі завжди панували спокій і віра в найкраще. Нехай кожна мить сьогоднішнього дня буде наповнена незабутніми емоціями. Щастя, добра і добробуту у всіх справах!
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З Вербною неділею! Від усього серця бажаю здоров’я всій Вашій родині, миру Вашому дому і світлої весни!
***
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Привітання Вербна неділя, картинка – Amazing Ukraine
***
Верба нехай благословляє
І приносить щастя в дім,
А Господь нехай допомагає
І супроводжує в усьому.
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У цей світлий день бажаю щастя, здоров’я, миру та душевного спокою! З Вербною неділею!
Привітання Вербна неділя 2023
***
З вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди щирі і добріші!
Хай череда щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!
Хай кожну промайнувшу мить
Осветить сонця ясний блиск,
А кожний промайнувший час
Хай стане радісним для Вас!
***
Привітання Вербна неділя, картинка – Amazing Ukraine
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