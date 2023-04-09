Привітання з Вербною неділею 2023: картинки та вірші

За тиждень до Великодня святкують Вербну неділю. Гілки палестинської пальми, що символізують велику радість, тепер замінила верба, звідси і назва – Вербна (Пальмова) неділя.

2 квітня католики святкують Вхід Господній до Єрусалиму, або Вербну (Пальмову) неділю, а православні християни відзначають у 2023 році – 9 квітня.

Amazing Ukraine пропонує ознайомитись з чудовою підбіркою гарних привітань до свята.

Привітання Вербна неділя 2023 Привітання Вербна неділя 2023

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Привітання з Вербною неділею 2023 Привітання Вербна неділя

Вірші – Вербна неділя

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Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи,скоро свята Пасха!

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Привітання Вербна неділя 2023

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ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, гостенько миленька, вдар Україну вербою…

Щоб розігнулася та посміхнулася, щоб не горіла війною!

КВІТНА НЕДІЛЕНЬКО, Божа годинонько, дай нам усім благодаті…

Щоб процвітали і мудрість ще мали, щирі були і багаті!

ВЕРБНА НЕДІЛЕНЬКО, Господа дниненько, ллється молитва рікою…

Щоби нам жити й Великдень зустріти, бий нас на щастя вербою!

© Василь Руданський

***

Привітання Вербна неділя 2023

Привітання Вербна неділя 2023

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Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Привітання Вербна неділя, картинка – Amazing Ukraine Привітання з вербною неділею 2023

Картинки з Вербною неділею Привітання з Вербною неділею 2023

***

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну а друзі не зрікались.

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

Привітання Вербна неділя – Amazing Ukraine Привітання Вербна неділя, картинка, листівка – Amazing Ukraine Привітання Вербна неділя – Amazing Ukraine

Привітання з вербною неділею 2023 Привітання Вербна неділя – Amazing Ukraine Привітання Вербна неділя 2023 Привітання Вербна неділя 2023

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

Привітання Вербна неділя – Amazing Ukraine

Привітання Вербна неділя 2023 Привітання Вербна неділя, листівка – Amazing Ukraine

З вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди щирі і добріші!

Хай череда щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Хай кожну промайнувшу мить

Осветить сонця ясний блиск,

А кожний промайнувший час

Хай стане радісним для Вас!

***

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!

Привітання Вербна неділя, листівка – Amazing Ukraine

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя і найкращі сподівання,

До Великодня тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

***

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

А твоїм близьким та діткам,

Щастя буде без кінця!

***

Привітання Вербна неділя, листівка

***

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну а друзі не зрікались.

Привітання Вербна неділя, картинка – Amazing Ukraine

Привітання в прозі з Вербною неділею 2023

***

Матусю, вітаю тебе зі святом – Вербною неділею! Бажаю тобі жіночого щастя і взаєморозуміння в сімейному житті, успіхів у всьому, до чого прагнеш, і багато радості! Будь завжди такою ж красивою та усміхненою, усмішка тобі до лиця!

***

Дорогий тату, у цю Вербну неділю, велике християнське свято, хочу побажати, щоб у твоїй душі завжди панували спокій і віра в найкраще. Нехай кожна мить сьогоднішнього дня буде наповнена незабутніми емоціями. Щастя, добра і добробуту у всіх справах!

***

З Вербною неділею! Від усього серця бажаю здоров’я всій Вашій родині, миру Вашому дому і світлої весни!

***

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Привітання Вербна неділя, картинка – Amazing Ukraine

***

Верба нехай благословляє

І приносить щастя в дім,

А Господь нехай допомагає

І супроводжує в усьому.

***

У цей світлий день бажаю щастя, здоров’я, миру та душевного спокою! З Вербною неділею!

Привітання Вербна неділя 2023

***

З вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди щирі і добріші!

Хай череда щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Хай кожну промайнувшу мить

Осветить сонця ясний блиск,

А кожний промайнувший час

Хай стане радісним для Вас!

***

Привітання Вербна неділя, картинка – Amazing Ukraine