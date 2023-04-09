Велика Британія навчить 20 тисяч українських солдатів у 2023 році

У межах британської програми з підготовки особового складу Збройних сил України було підготовлено понад 50 тисяч солдатів.

Як передає Amazing Ukrainе, про повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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“Велика Британія продовжує підтримувати Україну, оскільки ми прагнемо навчити 20 000 новобранців у 2023 році”, – зазначено в повідомленні міністерства у твіттері.