Велика Британія навчить 20 тисяч українських солдатів у 2023 році

У межах британської програми з підготовки особового складу Збройних сил України було підготовлено понад 50 тисяч солдатів.
Як передає Amazing Ukrainе, про повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
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“Велика Британія продовжує підтримувати Україну, оскільки ми прагнемо навчити 20 000 новобранців у 2023 році”, – зазначено в повідомленні міністерства у твіттері.
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