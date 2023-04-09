Привітання з Великоднем 2023: вірші та картинки

На Великдень прийнято вітати близьких та рідних словами «Христос воскрес!», «Воістину воскрес!», а також обмінюватися святковими віршами та листівками. Команда Amazing Ukraine зібрала чудову підбірку гарних привітань, які допоможуть вам оригінально привітати найрідніших.
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Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine
***
Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
***
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров’я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Привітання з Великоднем 2023ПРИВІТАННЯ З ВЕЛИКОДНЕМ 2023
***
“Христос воскрес!”-десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
“Христос воскрес”-лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай Бог благословить!
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Привітання з Великоднем 2023 картинкаПривітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine
***
У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю вас, дорогі колеги, з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій.
Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти української землі та родинне тепло. Нехай Господь дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгії літа.
Бажаю всім здоров’я, добробуту й успіхів у добрих ділах!
Христос воскрес!
***
Привітання з Великоднем 2023Привітання з Великоднем картинка – Amazing Ukraine
Привітання з Великоднем 2023Привітання з Великоднем
***
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
“Христос воскрес!” усі разом заспіваймо.
***
Гарні листівки з Великоднем 2023Привітання з Великоднем, Великдень 2023
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Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
***
Христос воскрес – квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Усім міцного здоров’я!!!
***
Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine
***
З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа ласка!
Христос Воскрес!
***
Привітання з Великоднем, листівка, картинка – Amazing Ukraine
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***
З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть мої найкращі вітання і побажання Божого благословення, здоров’я і добробуту!
***
Привітання з Великоднем 2023 картинкаПривітання з Великоднем 2023 картинкаПривітання з Великоднем 2023 картинка
Зі святом Пасхи
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
За Великдень!
***
Найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового! Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес!
***
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Привітання з Великоднем картинка – Amazing Ukraine
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Привітання з Великоднем, Великдень 2023
***
Христос Воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
***
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
***
Привітання з Великоднем картинка – Amazing Ukraine
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Привітання з Великоднем у віршах
***
Співають дзвони святого храму,
Велика радість: Христос Воскрес
До свята Паски, хай світлими стануть,
Землі цвітіння і синь небес.
Нехай добро вам зігріє серце,
Любов і віра в душі живуть,
Нехай у вашому домі щастя
Назавжди ангели збережуть!
***
Привітання з Великоднем, листівка, картинка – Amazing Ukraine
***
Дзвонять дзвони Великодні !
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес.
Радість всім Христос Воскрес!
Хай твоє життя буде багатим на добро як святковий стіл, чистим як великодній рушник і веселим як українська писанка! Добра тобі, миру та Божої ласки!
***
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
Із Христовим Воскресінням
Щиро Вас вітаєм!
Жити в радості й любові
Від душі бажаєм
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Привітання з Великоднем, листівка, картинка – Amazing UkraineПривітання з Великоднем 2023, листівка, картинка
Вітання з Великоднем у прозі
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Вітаю з світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій, нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного, здоров’я і щастя Вам та Вашим близьким, взаєморозуміння, нехай ваше життя буде наповнене веселощами і радістю.
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Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких
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Від чистого серця у світле свято Великодня хочу побажати, щоб тобі завжди вдавалося бути милосердною і доброю людиною, щоб віра і любов твого серця завжди приводили тебе до високих результатів благих справ і успіху, щоб на твоєму шляху не зустрічалося заздрості і лестощів, щоб у твоєму житті завжди палав вогонь надії і натхнення.
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Привітання з Великоднем
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Сьогодні — найсвітліше свято в році. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес, з святом!
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Привітання з Великоднем 2023, листівка, картинка
Привітання з Великоднем 2023 картинкаПривітання з Великоднем 2023 картинка
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