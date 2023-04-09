Привітання з Великоднем 2023: вірші та картинки

На Великдень прийнято вітати близьких та рідних словами «Христос воскрес!», «Воістину воскрес!», а також обмінюватися святковими віршами та листівками. Команда Amazing Ukraine зібрала чудову підбірку гарних привітань, які допоможуть вам оригінально привітати найрідніших.

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Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine

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Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Привітання з Великоднем 2023 ПРИВІТАННЯ З ВЕЛИКОДНЕМ 2023

***

“Христос воскрес!”-десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

“Христос воскрес”-лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай Бог благословить!

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Привітання з Великоднем 2023 картинка Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine

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У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю вас, дорогі колеги, з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій.

Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти української землі та родинне тепло. Нехай Господь дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгії літа.

Бажаю всім здоров’я, добробуту й успіхів у добрих ділах!

Христос воскрес!

***

Привітання з Великоднем 2023 Привітання з Великоднем картинка – Amazing Ukraine

Привітання з Великоднем 2023 Привітання з Великоднем

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

“Христос воскрес!” усі разом заспіваймо.

***

Гарні листівки з Великоднем 2023 Привітання з Великоднем, Великдень 2023

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Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

***

Христос воскрес – квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Усім міцного здоров’я!!!

***

Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine

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З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

***

Привітання з Великоднем, листівка, картинка – Amazing Ukraine

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***

З нагоди великого свята Воскресіння Христового прийміть мої найкращі вітання і побажання Божого благословення, здоров’я і добробуту!

***

Привітання з Великоднем 2023 картинка Привітання з Великоднем 2023 картинка Привітання з Великоднем 2023 картинка

Зі святом Пасхи

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

За Великдень!

***

Найщиріші вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового! Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес!

***

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Привітання з Великоднем картинка – Amazing Ukraine

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Привітання з Великоднем, Великдень 2023

***

Христос Воскрес! Усе радіє,

Сміється сонечко з небес,

Прозора річечка леліє –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Христос воскрес!

Привітання з Великоднем 2023 картинка – Amazing Ukraine

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***

Привітання з Великоднем картинка – Amazing Ukraine

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Привітання з Великоднем у віршах

***

Співають дзвони святого храму,

Велика радість: Христос Воскрес

До свята Паски, хай світлими стануть,

Землі цвітіння і синь небес.

Нехай добро вам зігріє серце,

Любов і віра в душі живуть,

Нехай у вашому домі щастя

Назавжди ангели збережуть!

***

Привітання з Великоднем, листівка, картинка – Amazing Ukraine

***

Дзвонять дзвони Великодні !

Божа Пасха вже сьогодні.

Лине пісня із небес.

Радість всім Христос Воскрес!

Хай твоє життя буде багатим на добро як святковий стіл, чистим як великодній рушник і веселим як українська писанка! Добра тобі, миру та Божої ласки!

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Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

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Із Христовим Воскресінням

Щиро Вас вітаєм!

Жити в радості й любові

Від душі бажаєм

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Вітання з Великоднем у прозі

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Вітаю з світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій, нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного, здоров’я і щастя Вам та Вашим близьким, взаєморозуміння, нехай ваше життя буде наповнене веселощами і радістю.

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Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

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Від чистого серця у світле свято Великодня хочу побажати, щоб тобі завжди вдавалося бути милосердною і доброю людиною, щоб віра і любов твого серця завжди приводили тебе до високих результатів благих справ і успіху, щоб на твоєму шляху не зустрічалося заздрості і лестощів, щоб у твоєму житті завжди палав вогонь надії і натхнення.

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Привітання з Великоднем

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Сьогодні — найсвітліше свято в році. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес, з святом!

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Привітання з Великоднем 2023, листівка, картинка

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