Вербна неділя 2023: дата свята та традиції

Вербна Неділя це світле і чисте свято настає за сім днів до Великодня і у 2023 році 9 квітня католики святкують Вхід Господній до Єрусалиму, або Вербну (Пальмову) неділю, а православні християни відзначають – 17 квітня.

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Традиції та звичаї

Підготовка до свята починається за декілька днів. Люди зрізають гілочки верби і ставлять вдома у воду, щоб вони розпустилися. Саме ними замінили пальмові гілки в тих країнах, де пальма не росте. Це єдине дерево, яке розпускається ранньою весною. До того ж у православних християн верба символізує чеснота, оновлення і нове життя.

Святкування Вербної неділі починається ввечері у суботу. У церквах проходять богослужіння та освячення верби. Ці гілки прийнято зберігати вдома цілий рік. Люди вірять, що освячена верба має велику захисну силу.

Привітання з вербною неділею 2023

Існує також цікавий звичай, пов’язаний із вербовими гілочками. Так, люди злегка б’ють один одного вербними гілками і примовляють: “Не я б’ю – верба б’є, віднині за тиждень Великдень” або “Не я б’ю, верба б’є. Будь здоровий як вода і багатий як земля”. У такий спосіб християни нагадують один одному про наближення Великодня та бажають близькій людині здоров’я і добробуту.

Народні традиції

Народні та церковні традиції Вербної неділі все-таки перетинаються, але деякі важливі відмінності існують.

Наприклад, люди намагалися ще в Лазарову суботу на світанку добути гілочки верби. Їм вдавалося знайти молоді дерева і зрізали їх. Але не можна було робити це у кладовища і чіпати дерева, у яких були дупла. А гілки, які встигли освятити ставили вдома, як прикрасу. Вважалося, що вони будуть оберігати будинок і всіх, хто в ньому живе.Крім цього, народ любив і веселитися в Вербну неділю, але не дуже шумно і голосно. Головною подією після церкви на свято був великий базар, де продавали все, що завгодно, починаючи від уже обрізаних гілок і закінчуючи різними дрібничками. Працювати і прибирати в будинку було суворо заборонено, тому люди намагалися закінчити всі справи хоча б за день до самого торжества.

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На столі у Вербну неділю повинні були стояти горіхи з тіста і давали їх для здоров’я всім домочадцям, включаючи тварин. Але все-таки Вербна неділя – це сімейне свято, яке зустрічали в колі найближчих людей. Але особливих веселощів не було, тому що так само, це досить сумне торжество. Адже ті, хто зустрічав Ісуса, як героя, через кілька днів кидались в нього камінням.

Прикмети на Вербну неділю 2023

Якщо на Вербну неділю хороша погода – буде гарний урожай фруктів.

Вітряно у цей святковий день – до прохолодного літа.

Щоб отримати гарний урожай, початком сезону польових робіт слід увіткнути в землю гілочки верби.

Несподівано вдарив мороз – цього року як ніколи вродить пшениця.