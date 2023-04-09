«Витік» даних Пентагону: «вагнерівці» хотіли купити зброю у Туреччини

Російська ПВК «Вагнер» на початку лютого намагалася купити зброю у Туреччини. Про це повідомила The Washington Post з посиланням на «витік» документів Пентагону.

У них йдеться, що найманці «зустрічалися з турецькими контактами, щоби закупити зброю та обладнання у Туреччині для посилання Вагнера у Малі та Україні». Також зазначається, що самопроголошений тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта підтвердив, що може закупити зброю у Туреччини від імені російської ПВК.

З оприлюднених матеріалів не ясно, чи знав турецький уряд про ці розмови і яким був результат.

Ще на двох сторінках «злитих» документів, повідомляється про плани ПВК щодо вербування російських зеків для війни проти України та залежність Збройних сил РФ від найманців.

«Документи демонструють те, що давно було зрозуміло, але ніколи публічно це не було сказано вголос: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію та її командування настільки глибоко, що може заздалегідь попередити Україну про напади і надійно оцінити сильні та слабкі сторони російських військ», — пише The Washington Post.

Водночас український високопосадовець розповів виданню, що витік даних «розізлив київське військове та політичне керівництво, яке намагається приховати від Кремля вразливі місця, пов’язані з нестачею боєприпасів та іншими даними про бойові дії».

Нагадаємо, аналітки Bellingcat Арік Толер встановив, що «злиті» документи вперше опублікували ще на початку березня на платформі Discord, яка популярна серед геймерів. Проте лише за місяць ці дані помітили і вони стали масово ширитися у соцмережах.

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