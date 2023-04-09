У Чорному морі перебувають два ворожі підводні човни з «Калібрами»

У Чорному морі окупанти вдвічі збільшили кількість ракетоносіїв, які мають на озброєнні крилаті ракети «Калібр».

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі два підводних човни із вісьмома «Калібрами» готові до застосування», — йдеться у повідомленні.

Напередодні у відкритому морі перебували сім кораблів, один з яких міг нести чотири «Калібри».

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