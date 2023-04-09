Повітряні сили показали, як NASAMS збивають російські ракети (відео)

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS за п’ять місяців бойової роботи збили понад 100 російських ракет і дронів. Про це повідомили Повітряні сили України.

Перший ЗРК, переданий США, почали використовувати для захисту повітряного простору України у листопаді 2022 року.

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, бригада, на озброєнні якої стоять NASAMS, у перспективі взагалі відмовиться від старої техніки та перейде винятково на західні ЗРК.

«На перспективу я бачу, що ми відмовимося у цій бригаді від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку. Думаю, найближчим часом зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні», – розказав він.

Що таке NASAMS

NASAMS (абревіатура від Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — норвезька зенітно-ракетна система (ЗРК) з американським радаром. Вона може випустити 72 ракети за 12 секунд. Саме така система захищає повітряний простір над Білим домом, резиденцією президента США у Вашингтоні.

NASAMS призначена для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах.

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