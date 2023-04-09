Угорщина посилить контроль за транзитом українського зерна

Угорщина посилює контроль за транзитними перевезеннями через свою територію українського зерна, щоб воно дійсно потрапляло до країн призначення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства країни.

Міністра Іштван Надь заявив, що ці заходи необхідні для захисту інтересів європейських фермерів, які зазнають збитків внаслідок постачання на місцеві ринки української сільгосппродукції за демпінговими цінами.

«Крім того, українське сільське господарство, яке має повний безмитний статус, почало експортувати великі обсяги птиці, яєць і меду на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію з традиційних ринків і знижує ціни реалізації фермерів нижче рівня виробництва», —сказав він.

За словами Надя, прем’єр-міністри Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії та президент Болгарії у спільному листі попросили президента Європейської комісії негайно вжити заходів для вирішення нестійкої ситуації, спричиненої збільшенням імпорту зерна з України.

Водночас у міністерстві сільського господарства Польщі повідомили, що імпорт українського зерна призупинять щонайменше до липня. Таких домовленостей вдалося досягти після візиту президента України Володимира ЗеленськогоЗеленський заявив про вирішення кризи з українським зерном на польському ринку.

Нагадаємо, проти поставок українського зерна також протестували у Румунії. Зокрема, місцеві фермери блокували контрольно-пропускні пункти та мітингували біля штаб-квартири Єврокомісії.

Агенство Reuters писало, що, за попередніми оцінками, фермери з Польші, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини сукупно втратили $455 млн через притік дешевого українського зерна.

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