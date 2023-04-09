Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині (фото)

Ворог завдав авіаударів керованими авіабомбами по кількох районах Херсонської області ввечері 8 квітня.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Рсійська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі, внаслідок чого будівля зазнала серйозних руйнувань. Також керовані авіабомби впали на село Львове Тягинської громади. Там пошкоджено адміністративну будівлю та близько пʼяти будинків місцевих жителів.

Окрім цього, ударів завдали по селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади.

У ніч на 9 квітня російські війська поцілили двома ракетами по приватному сектору Запоріжжя.

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