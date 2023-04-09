Китай імітував ракетні удари по Тайваню під час військових навчань

Китайські військові змоделювали точкові удари по Тайваню під час військових навчань навколо острова.

Про це повідомляє Reuters.

«Кілька типів підрозділів здійснили спільні імітаційні високоточні удари по ключових цілях на острові Тайвань і в навколишніх водах та продовжують підтримувати наступальну позицію довкола острова», — заявили на Центральному телебаченні Китаю.

Джерело Reuters розповіло, що КНР також проводить імітацію повітряних та морських атак на іноземні військові об’єкти у водах південно-західного узбережжя Тайваню. Навколо острова зафіксували 58 китайських літаків та дев’ять кораблів.

Чжао Сяочжуо, науковий співробітник Академії військових наук Китаю, припускає, що ключовими цілями для китайських ракет були об’єкти інфраструктури, зокрема, злітно-посадкові смуги, військові матеріально-технічні бази та інше.

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