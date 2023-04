У Франції два житлові будинки обвалились після вибуху. Є поранені (відео)

У місті Марсель на півдні Франції обвалились два житлові будинки, під завалами опинились люди.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною обвалу став вибух, але його походження невідоме. На місці події почалась пожежа, яка ускладнила проведення рятувальних робіт. За оцінками влади, під завалами перебувають від чотирьох до десяти людей.

🇫🇷A building collapsed on rue TivImages of the collapsed building on rue Tivoli in Marseille following the explosion. The security perimeter was widened following a risk of the surrounding buildings collapsing. pic.twitter.com/VDjsxGrXq7

— 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) April 9, 2023

П’ятьох постраждалих доправили в лікарню із серйозними травмами. Окрім двох будинків, частково обвалився третій, із 30 будівель навколо мешканців вирішили евакуювати.

