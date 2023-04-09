Росіяни з мінометів обстріляли Харківщину. Серйозне поранення отримав цивільний

9 квітня окупанти обстріляли з мінометів село Караїчне Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу серйозні травми цивільний. Його у важкому стані госпіталізували, лікарі борються за життя чоловіка

Також під ворожим вогнем сьогодні було місто Куп‘янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні господарства.

Окрім цього, ворог завдав авіаударів керованими авіабомбами по кількох районах Херсонської області ввечері 8 квітня.

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