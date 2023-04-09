Для українців продовжили безкоштовний проїзд з Польщі в Німеччину

Безкоштовний проїзд для українців у поїзді «Перемишль — Ганновер» продовжили до кінця травня 2023 року.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції.

Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. Пасажирам не потрібні посадкові талони, тільки паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Пріоритет надаватимуть людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. У разі браку місць волонтери з Червоного Хреста допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.

У Ганновері українців зустрінуть працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

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